المغرب يقترض 400 مليون دولار من البنك الدولي

المستقلة/- وافق البنك الدولي على منح المغرب قرض بقيمة 400 مليون دولار لدعم إصلاحات تقوم بها المغرب لتعزيز شبكة الأمان للأسر الأشد فقرا عقب جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك الدولي في بيان، اليوم الجمعة، إن التمويل سيدعم برامج المساعدة الاجتماعية لا سيما التحويلات النقدية الطارئة التي أسسها المغرب عبر صندوق خاص لكوفيد-19.

ويقول صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع انكماش اقتصاد المغرب بما يصل إلى 7% في العام الجاري.

وقال البنك المركزي إن الدين الحكومي بصدد الارتفاع إلى 76.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 من 65% في 2019.الا يدوية أو يقومون بالبيع في الشوارع، 14% من الناتج