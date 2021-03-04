المغرب.. تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 أبريل

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قرر مجلس الحكومة المغربي، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد شهرا إضافيا، إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المملكة المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا.

وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 مارس الجاري إلى غاية 10 أبريل المقبل.

وأجازت مقتضيات المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي.

كما ينص المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام، خاصة الصحة العامة.

 

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