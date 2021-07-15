المغرب ترسل ثلاث طائرات عسكرية محملة بمساعدات كورونا إلى تونس

المستقلة/-أحمد عبدالله/ غادرت 3 طائرات عسكرية مغربية تحمل كل واحدة منها 13.5 طن من المساعدات الطبية، اليوم الخميس إلى تونس، في إطار المساعدة الطبية العاجلة التي أمر الملك محمد السادس بإرسالها.

وكان الملك محمد السادس قد أمر بإرسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، عقب تدهور الوضع الوبائي فيها بسبب الارتفاع الحاد في حالات العدوى والوفيات المرتبطة بفيروس كوفيد-19.

وتتكون هذه المساعدة الطبية من وحدتي إنعاش كاملتين ومستقلتين، بطاقة إيوائية تبلغ 100 سرير. كما تشمل 100 جهاز تنفس ومولدين للأكسجين.

وإضافة إلى الطائرات العسكرية الثلاث التي توجهت اليوم إلى تونس، ستتوجه في الأيام المقبلة طائرات عسكرية أخرى لمواصلة نقل هذه المساعدة الطبية

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