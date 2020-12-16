المغرب..تتوقع تراجع الاقتصاد بنحو 6.6٪ خلال 2020

المستقلة/- توقع محافظ بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن يتراجع الاقتصاد المغربي بنسبة 6.6% مع نهاية العام الحالي 2020، مُبيِّناً أنَّ التعافي المرتقب لعامي 2021 و2022 سيكون بنسبة 4.7% و3.5% على التوالي

و توقَّع الجواهري أن يتراجع عجز الميزانية إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، و6.4% عام 2022، وذلك بالمقارنة مع التقديرات التي تشير إلى بلوغه 7.7% للعام الحالي.

ومن جهة أخرى، أشار الجواهري إلى أنَّ الميزانية أظهرت في الـ 11 شهراً الأولى من العام الحالي عجزاً بلغ، من دون احتساب مداخيل الخصخصة، 59.2 مليار درهم، بزيادة بواقع 14.2 مليار درهم بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019، وذلك مع الأخذ بالاعتبار الرصيد الإيجابي للصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الذي بلغ 8.3 مليار درهم (الدولار يعادل 8.97 درهماً).