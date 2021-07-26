المصري سيف عيسى يحصد ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو

المستقلة/- أحرز لاعب التايكواندو المصري، سيف عيسى، الميدالية الثانية لبلاده ضمن فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “طوكيو 2020” اليوم الاثنين.

وتمكن عيسى من التتويج بالميدالية البرونزية بعد تفوقه على منافسه النرويجي، ريتشارد أوردمان، بنتيجة 12 – 4 في فئة تحت 80 كج.

وأحرز الروسي، مكسيم خرامتسوف، ذهبية وزن تحت 80 كج بفوزه في النهائي بنتيجة 20 -9 على الأردني، صالح الشرباتي، الذي اكتفى بالفضية، وهي الميدالية الأولى للأردن في أولمبياد طوكيو.

ويأتي تتويج عيسى بعد دقائق من تتويج مواطنته، هداية ملاك، بالميدالية البرونزية في التايكواندو لفئة دون 67 كج.