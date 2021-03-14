المركزي المصري: 750 مليار جنيه عوائد بنكية خلال 4 سنوات

المستقلة/-قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن البنوك دفعت 750 مليار جنيه عوائد للمواطنين خلال السنوات الأربع الماضية، منهم من استخدمها للانفاق ومنهم أعاد توظيفها، مؤكداً على أن أموال المودعين آمنة بالكامل.

وأوضح جمال نجم، أن حجم الودائع لدى البنوك قفز من 2.7 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2016 إلى 5.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، منوهاً إلى أن ودائع الأفراد قفزت من 1.7 تريليون جنيه إلى 3.6 تريليون جنيه بزيادة نسبتها 113 في المائة وهو ما يعكس الثقة في البنوك المصرية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد على قدرة البنوك المصرية لتوفير التمويل اللازم لكافة المشروعات، مشيراً إلى قدرة الجهاز المصرفي بالكامل على تحمل الصدمات والظروف الصعبة.

وأضاف “نجم” إن البنك المركزي أطلق 16 مبادرة خلال السنوات الماضية لدعم الاقتصاد والقطاعات المختلفة سواء الصناعة أو الزراعة والعقارات والمقاولات والسياحية والافراد والمتعثرين وغيرها، ومنها مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي وفرت 900 الف وظيفة من خلال منح ما يزيد من 234 مليار جنيه.

وحول توافر الاسعار مع اقتراب شهر رمضان، أكد نائب محافظ البنك المركزي، أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الوزارات والغرف التجارية لتوفير كافة السلع بالأسواق.