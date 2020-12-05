المالية النيابية: نعمل على تأمين رواتب الموظفين للعام المقبل

المالية النيابية: نعمل على تأمين رواتب الموظفين للعام المقبل

المستقلة /- دعت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الحكومة لإرسال مشروع موازنة 2021 بأسرع لتجنب الوقوع في كثير من الإشكاليات ومنها تأخير رواتب الموظفين.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر في تصريح صحفي ان “البرلمان لن يتأخر في إقرار مشروع موازنة العام المقبل في حال أرسل من الحكومة”، مؤكداً أن “اللجنة ستعمل جاهدة لتأمين رواتب الموظفين”.

وأضاف، ان “هناك احتمالية للجوء الحكومة الى الاستقطاعات من مخصصات شرائح معينة من الموظفين وليس الجميع”، مبيناً أن “الأمر غير مؤكد حتى الآن”.

وبين، أن “اللجنة المالية رفضت تشريع أي قانون آخر للاقتراض، ولكن سيكون هناك اقتراض في موازنة 2021، وهو أمر طبيعي، حيث أن كل موازنة تحتوي على اقتراض مخطط أو فعلي”.

ودعا كوجر، الحكومة إلى “إدراج جميع المبالغ التي تحتاج اليها في قانون الموازنة، والإسراع في إرسالها”.