المالية النيابية : حصة إقليم كردستان في الموازنة هي 12.67%

المستقلة /- أكدت اللجنة المالية النيابية، أن حصة إقليم كردستان في الموازنة هي 12.67%، وفيما أكدت أن النسب السابقة لن تعود، افصحت عن ان إقليم كردستان أعطى بيانات رواتب المؤسسات دون أعداد الموظفين.

وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “إقليم كردستان أعطى لنا بيانات رواتب المؤسسات دون أعداد الموظفين”، مبينة أن “إقليم كردستان يقول إنه استلم 92 تريليون دينار من أصل 177 منذ 2005 “.

وأضافت التميمي، أن “عائدات إقليم كردستان من المنافذ الرسمية أكثر من تريليون دينار خلال سنة”، مؤكدة أن “حصة إقليم كردستان في الموازنة هي 12.67 بالمئة والنسب السابقة لن تعود”.

وتابعت انه “لا نريد تمرير الموازنة بالأغلبية بل بالتراضي بين جميع الأطراف”، مبينة أنه “لا بد من وجود تسوية بين بغداد وأربيل لنرى الطالب والمطلوب منذ 2012”.