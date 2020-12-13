المالية النيابية تكشف أهم مضامين موازنة 2021

المستقلة /- اكدت اللجنة المالية، اليوم الاحد، ان موازنة 2021 ستتضمن أكثر من 250 ألف درجة وظيفية ناتجة من الحذف والاستحداث.

وقال عضو اللجنة ناجي السعيدي في تصريح نقلته صحيفة الصباح الرسمية وتابعته المستقلة ، إنه “من المرجح التصويت على موازنة العام المقبل في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل”.

وأضاف السعيدي، أن “مشروع قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن أيضاً مستحقات قرار 315 الخاص بالعاملين وفقا لنظام العقود والأجراء اليوميين في جميع الوزارات والهيئات”.

وأشار الى، ان “قانون الموازنة الاتحادية سيتضمن الموازنة الاستثمارية للمحافظات”.