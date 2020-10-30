الليرة التركية تهبط مقابل الدولار بسبب زلزال أزمير

المستقلة … سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها مقابل الدولار عقب تقارير عن زلزال ضرب مدينة أزمير التركية.

حيث بعد تداول الاخبار حول الزلزال سجلت الليرة التركية هبوطا أمام الدولار، حيث وصل سعرها أمام الدولار إلى 8.368، وهو رقم قياسي تاريخي او ما يعادل 836 ليرة مقابل مئة دولار امريكي.

يذكر أن الليرة التركية تعاني من انخفاض مستمر منذ بداية الشهر الحالي أكتوبر وهو ما جعلها تسجل ادنى مستوياتها امام الدولار الأمريكي.

ومن المتوقع ان تشهد الليرة انخفاض اكبر خلال الفترة المقبلة لتصل الى سعر صرف مقابل الدولار الامريكي بشكل غير مسبوق.