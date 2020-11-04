الليرة التركية تهبط للقاع امام الدولار و توقعات بأن تصل إلى 9 ليرات للدولار

المستقلة … شهدت الليرة التركية هبوطاً جديداً نحو القاع مقابل الدولار الامريكي في يوم الانتخابات الامريكية و اعلان النتائج حيث سجلت انخفاضاً غير مسبوق وصل الى 8.4 ليرة للدولار الواحد.

تشير التوقعات ان الليرة التركية متجهة نحو انخفاض اسوء بكثير من الحالي وهو ما قد يجعلها تلامس 9 ليرة مقابل الدولار الواحد، في حين توقع خبراء ومحللون اقتصاديون ان تهبط الليرة لسوء من ذلك وتصل الى 10 ليرة مقابل الدولار الواحد.

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كما ان قيمة الليرة تراجعت بعد بيانات كشفت اقتراب معدل التضخم السنوي من 12% على الرغم من تحركات البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية ولتحسين وضع الليرة مقابل الدولار.

تأثرت العملة التركية بنسبة 30% منذ بداية العام بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا، واستنزاف الاحتياطيات، والتضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات والاستقلال النقدي.

ويقول محللون إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة قد تشهد مزيدا من التوتر إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية وهو ما قدر يؤثر بشكل سيء على الاقتصاد التركي والليرة بشكل خاص.