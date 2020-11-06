الليرة التركية تنهار وارتفاع مفاجئ بسعر صرف الدولار ليصل حاجز 8.53 ليرة

المستقلة … كانت الليرة التركية منذ صباح اليوم تشهد تعافياً طفيفاً امام سعر صرف الدولار الامريكي حيث كانت قد سجلت سعر صرف 8.43 وهو ما كان مبشراً بارتفاع قيمتها امام الدولار.

لكن مع حلول المساء واقتراب نهاية اليوم سجل الدولار الامريكي اليوم رقماً قياسياً جديداً بسعر الصرف مقابل الليرة التركية لم يسجل في اخر 10 سنوات او اكثر.

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الدولار الامريكي سجل سعر صرف وصل حاجز 8.53 ليرة تركية مقابل 1 دولار وهو ما يعني 853 ليرة تركية الان تعادل 100 دولار امريكي.

هذه الخسارة بقيمة الليرة التركية تجعلها الاضعف لها هذا العام خصوصاً وبشكل عام على مدار سنوات لم تشهد هكذا انخفاض، وكما توقع المحللون والخبراء الاتراك فان الليرة التركية قد تتجه نحو الاسوء وخسارة المزيد من قيمتها امام الدولار.

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