الليرة التركية تشهد انخفاضاً جديداً مقابل الدولار اليوم

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المستقلة … مع دخول الاسبوع الثاني من شهر كانون الاول / ديسمبر الحالي لا زالت الليرة التركية تعاني من انخفاض حاد بقيمتها امام الدولار الامريكي.

العديد من الاحداث التي عصفت بالليرة التركية جعلها تفقد قيمتها مع الوقت، حيث بدات الليرة تشهد الانخفاض الحاد منذ مطلع شهر اكتوبر الماضي واستمرت لغاية الان وحتى وصلت الى اسوء انخفاض لها وتخطت حاجز 850 ليرة تركية مقابل مائة دولار.

اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار بلغ 783 ليرة تركية لكل مائة دولار وهو ما يعتبر انخفاضاً جديداً مقارنة بالاسبوع الفائت.

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