الليرة التركية ترتفع بنسبة 0.8 % أمام الدولار اليوم الثلاثاء

المستقلة /- ارتفعت الليرة التركية 0.8 بالمئة أمام الدولار يوم الثلاثاء، بعد تسجيل أضعف سعر لها منذ منتصف كانون الثاني خلال الجلسة السابقة، في انحدار أثار توقعات بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 17 بالمئة الأسبوع القادم.

وبلغ سعر الليرة 7.68 مقابل الدولار في الساعة 06:08 بتوقيت غرينتش، من 7.7440 في إغلاق أمس. كانت العملة سجلت 7.7840 ليرة في الجلسة السابقة، أضعف مستوياتها منذ 17 ديسمبر مواصلة خسائر امتدت على مدار أكثر من أسبوعين.