الليرة التركية تتراجع 2% مع اقالة نائب محافظ البنك المركزي

المستقلة/أمل نبيل/ انخفضت العملة التركية بعد أن أثار الرئيس رجب طيب أردوغان مزيدًا من عدم اليقين بشأن السياسة النقدية بإقالة نائب محافظ البنك المركزي بعد 10 أيام من إقالة رئيس البنك.

وتراجعت العملة بنسبة 2% في المائة خلال تعاملات يوم الثلاثاء إلى 8.30 ليرة تركية مقابل الدولار الأمريكي ، مما جعلها قريبة من أدنى مستوياتها عند حوالي 8.35 ليرة تركية خلال يوم من الفوضى في التداول يوم الاثنين الماضي

لا تزال الأسواق المحلية تترنح بعد إقالة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المفاجئ لـ”ناجي إقبال” بعد رفع معدل الفائدة إلى 19 بالمائة.

ويرى الرئيس التركي أن زيادة معدلات الفائدة تؤدي إل ارتفاع معدل التضخم