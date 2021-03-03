اللجنة المالية تستبعد إعادة أسعار الدولار السابقة

استبعد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الاربعاء، إعادة اسعار صرف الدولار الى ما كانت عليه في السابق.

وقال كوجر في تصريح صحافي، إنه “لا يمكن إعادة اسعار صرف الدولار الى ما كانت عليه في السابق”، معللا السبب بـ “عجز موازنة العام الحالي سيزداد بمقدار 22 تريليون دينار في حال حصول هذا الامر”.

وأوضح، أن “اللجنة تخشى ايضا من اعادة مواد الموازنة بالكامل بعد ان صيغت وفق اسعار صرف الدولار الحالية”، مؤكداً ان “المواطنين سيفقدون الثقة بالبنك المركزي وسترتبك السوق مرة اخرى”.