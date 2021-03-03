اللجنة العليا للصحة تصدر ثلاثة توجيهات جديدة للحد من تفشي كورونا

المستقلة /… أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، ثلاثة توجيهات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقررت اللجنة بحسب بيان لها وتلقته المستقلة اليوم الاربعاء التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي “تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر”.

وشددت على ضرورة “التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء”، موجهة الاجهزة الامنية، بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لايلتزم”.( النهاية)