اللجنة العليا للصحة تصدر ثلاثة توجيهات جديدة للحد من تفشي كورونا

Iraqis wearing facemasks amid the Covid-19 pandemic, walk with their shopping in the capital Baghdad, on December 4, 2020. - While much of the world fears Covid-19, Iraqis have mostly stopped wearing facemasks as they worry more about the pandemic's economic impact than the virus itself. In a war-scarred country burdened by rising job losses and deepening poverty, a majority of citizens seem to have shrugged off the global public health crisis. (Photo by Sabah ARAR / AFP) (Photo by SABAH ARAR/AFP via Getty Images)

المستقلة /… أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ، ثلاثة توجيهات جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقررت اللجنة بحسب بيان لها وتلقته المستقلة اليوم الاربعاء التي عقدت اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي “تكليف وزارة الصحة بتقييم الموقف الوبائي والصحي يوم الاحد المقبل السابع من اذار وتقديم تقرير بخصوص الحظر”.

وشددت على ضرورة “التزام المواطنين بلبس الكمامات وفرض الغرامات على من لايلتزم حفاظا على صحة المواطنين ومنع انتشار الوباء”، موجهة الاجهزة الامنية، بلبس الكمامات وفرض عقوبات على من لايلتزم”.( النهاية)

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