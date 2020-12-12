الكيتو دايت .. اخطاء شائعة تجنب الوقوع بها

المستقلة … يفكر العديد من الاشخاص حول العالم يومياً بافضل الطرق والحميات الغذائية التي يمكن اتابعها من اجل انقاص الوزن و اتباع نظام غذائي صحيح ليحافظوا من خلاله على الوزن المثالي الذي يناسبهم.

أحد تلك الحميات هو ” الكيتو دايت ” يعرف الكيتو دايت أو رجيم الكيتو بأنه نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات، وغني بالدهون، يتشابه مع بعض الأنظمة الأخرى منخفضة الكربوهيدرات مثل حمية اتكنز.

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قد يسبب اتباع الكيتو دايت انخفاض كبير في مستوى السكر والإنسولين في الدم وارتفاع نسبة الكيتونات في الدم.

وهناك عدة أخطاء يقع بها متبعو الكيتو دايت تؤدي إلى عدم الحصول على النتائج المرجوة عند اتباع النظام، ومن تلك الاخطاء هي:

عدم شرب كمية كافية من الماء

خفض كمية الكربوهيدرات وزيادة الدهون بشكل مفاجىء

عدم تناول الأطعمة الغنية بأحماض اوميغا 3 الدهنية

عدم الاستعداد لانفلونزا الكيتو

عدم إضافة كمية كافية من الملح

البدء بالنظام دون مراجعة الطبيب

عدم الانتباه إلى تناول الخضراوات