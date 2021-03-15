الكويت..قانون جديد لتمويل العملاء المتضررين من أزمة كورونا

المستقلة/-وافق مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين، على مشروع قانون لدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، ورفعه لنائب الأمير.

وأشار المجلس في تغريدة على حسابه بـ”تويتر” أن الموافقة تأتي للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي والحد من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ضمن مناقشته لتوصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن الآلية المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وقرر المجلس كذلك تكليف وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ووضع المرئيات وتقديم التشريعات اللازمة والحلول المناسبة لمعالجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.