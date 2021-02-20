الكويت تمدد حظر دخول الأجانب لأراضيها

المستقلة/-أعلنت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة، مساء الیوم السبت، تمدید العمل بقرار حظر دخول غیر الكویتیین إلى البلاد “حتى إشعار آخر” باستثناء الأطقم الطبیة – القطاعین العام والخاص – وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربھم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة المرافقة لھم.

وقالت “الطیران المدني” في بیان عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، إنه “بناء على تعلیمات السلطات الصحیة تقرر تمدید العمل بقرار منع دخول الركاب غیر الكویتیین إلى البلاد مع استمرار السماح بدخول الركاب الكویتیین وخضوعھم إلى الحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلیة المعتمدة لمدة 7 أیام واستكمال مدة الحجر المتبقیة – 7 أیام أخرى – في المنزل”.

وأوضحت إدارة الطيران المدني الكويتية، أنه “یستثنى من قرار الحجر المؤسسي المرضى الكویتیون المبتعثون للعلاج في الخارج والطلبة الكویتیون الدارسون في الخارج والقصر دون ال18 عاما والمسافرون دون مرافق والأطقم الطبیة العاملة في القطاعین العام والخاص وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربھم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة المرافقة لھم على أن یخضعوا للحجر (المنزلي) لمدة 14 یوما”.

وأشارت كذلك إلى “استمرار قبول دخول العمالة المنزلیة إلى دولة الكویت من خلال منصة (بالسلامة)”.

وشددت إدارة الطيران المدني الكويتية، على أنھ “لن یتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة إلى دولة الكویت إلا من خلال التسجیل المسبق في منصة (كویت مسافر).

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