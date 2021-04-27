الكهرباء يصعق الديوانية في الدوري العراقي

المستقلة/- حقق فريق الكهرباء فوزا كبيرا على ضيفه الديوانية بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب التاجي، ضمن الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل اللاعب أمير إياد، هدف التقدم لفريق الكهرباء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، فيما تمكن المحترف النيجيري رحيم أولابي، من تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ عبر ركلة جزاء في الدقيقة 24 من وقت المواجهة.

أما الهدف الثالث فقد حققه محمد ابراهيم، في الدقيقة 69 من عمر المباراة عبر ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، ارتقى الكهرباء للمركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة