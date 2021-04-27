الكهرباء يصعق الديوانية في الدوري العراقي

المستقلة/- حقق فريق الكهرباء فوزا كبيرا على ضيفه الديوانية بثلاثية نظيفة، مساء الثلاثاء، على ملعب التاجي، ضمن الجولة 29 من الدوري العراقي الممتاز.

وسجل اللاعب أمير إياد، هدف التقدم لفريق الكهرباء، في الدقيقة 13 من عمر المباراة، فيما تمكن المحترف النيجيري رحيم أولابي، من تعزيز النتيجة بهدف ثانٍ عبر ركلة جزاء في الدقيقة 24 من وقت المواجهة.

أما الهدف الثالث فقد حققه محمد ابراهيم، في الدقيقة 69 من عمر المباراة عبر ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، ارتقى الكهرباء للمركز الرابع عشر برصيد 29 نقطة

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

رياضية

خطوة واحدة تفصل العراق عن مونديال الصالات

رياضية

الكهرباء يصعق الديوانية في الدوري العراقي

اخر الاخبار

الموت يفجع الفنانة ياسمين صبري

اخر الاخبار

وفاة الإعلامية المصرية فوزية العباسي

اخبار العراق

أعتقال تاجري مخدرات بحوزتهما اكثر من خمسة الاف حبة وكريستال في ذي قار

اخبار العراق

استهداف رتل لدعم القوات الامريكية بعبوتين جنوبي ذي قار

اخبار العراق

شرطة كربلاء  تنقذ امرأة من الانتحار ابتلعت 80 حبة طبية

اخبار العراق

شرطة كربلاء  تنقذ امرأة من الانتحار ابتلعت 80 حبة طبية

اخر الاخبار

اعتقال اربعة اشخاص في كربلاء بتهمة الدكة العشائرية

اخر الاخبار

 الصحة المصرية توضح حقيقة التسجيل الصوتي حول تدهور الوضع بسبب كورونا

رياضية

بايرن ميونخ يعين مدربا جديدا

اخر الاخبار

السفير السعودى ينشر رسما بيانيا يوضح كمية المخدرات المهربة من لبنان إلى السعودية

اخر الاخبار

الصحة المصرية: 12207 إصابة و620 وفاة بكورونا حصيلة أول 14 يوم من رمضان

اخر الاخبار

سائق قطار يمنع كارثة كبيرة على خط السكك الحديدية بأسوان ..فيديو

اخر الاخبار

مصر.. السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى

اخر الاخبار

الأسد: نسأل الله أن يحفظ العراق وشعبه من كل مكروه وأذى

اخر الاخبار

العثور على شبكة تمويل إرهابيين تقودها تونسية وزوجها الأجنبي