الكعبي يعد الوسط الرياضي .. سنصوت على قانون الاندية الرياضية

المستقلة /- وعد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، انه سيمضي قدماً للتصويت على قانون الاندية الرياضية.

وقال الكعبي في رسالة للوسط الرياضي تلقتها المستقلة، إن “حسن الكعبي يعدكم بالمضي قدماً مع القانون المقترح للأندية الرياضية لعام 2021”.

واكد الكعبي أنه “مع تطلعات الجمهور في إقرار قانون يخدم حاضر ومستقبل الحركة الرياضية في البلاد”، مشدداً على أن “التأجيل حدث وفقاً للإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة وكما موضح في الكتاب المرفق من امانة مجلس الوزراء والذي طلب التريث بالتصويت”.

ونفى الكعبي تدخله “بالسلب في عدم التصويت على هذا القانون طالما يمثل أهمية لدى جماهيرنا الرياضية”.

ومن المقرر ان يتم التصويت على القانون خلال جلسات البرلمان المقبلة.