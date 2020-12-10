الكعبي : تحرير الأرض يجب أن يدفعنا للاسراع بمحاربة الفساد

المستقلة /- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أن تحرير الأرض يجب أن يدفعنا للاسراع بمحاربة الفساد ومحاسبة سراق المال العام على مدى 17 عاما .

ونقل المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت المستقلة ، اليوم الخميس عن الكعبي قوله: بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثالثة ليوم النصر الكبير على عصابات داعش الارهابية وتحرير الموصل وكامل تراب الوطن ، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي لاسيما أبناء الحشد الشعبي المقدس ورجال الدفاع والداخلية والقوة الجوية وطيران الجيش والبيشمركة والحشد العشائري وكافة الأجهزة الساندة الأخرى ، مستذكرين بألم وعز ووفاء كل الدماء الزكية للشهداء الابطال الابرار الذين ضحوا بأرواحهم الكريمة من اجل الدفاع عن كرامة وتراب هذا البلد وتحرير اهلهم في المناطق المحررة من دنس داعش المجرم “.

واضاف أنه”في هذا اليوم لا ننسى الجهود الكبيرة لابطال الاجهزة الامنية الغيارى بمختلف صنوفها وتشكيلاتها في تحرير المحافظات وبسالتهم في نزع الالغام من المباني والمنازل والمدارس واعادة النازحين واغاثة المناطق المنكوبة وانقاذ المدنيين من غدر قوى الظلام” .

واوضح الكعبي أن” استذكار هذه المناسبة يجب ان تجعل الجميع وخاصة الحكومة امام مسؤولية مشتركة في الحفاظ على البطولات الخالدة من خلال رعاية عوائل الشهداء والوفاء للمضحين بكافة اشكال الدعم والتقدير واعانة الجرحى ، اضافة الى ضرورة بذل اقصى الجهود في مطاردة الخلايا الارهابية النائمة الموجودة في عدد من المناطق التي تحاول سلب الامن وراحة البال من المواطنين ، والمضي في الاسراع بمحاربة الفساد ومحاسبة سراق المال العام على مدى كل السنوات الماضية” .