الكشف عن مخالفات إدارية في نادي القوة الجوية

الكشف عن مخالفات إدارية في نادي القوة الجوية

(المستقلة) كشف اللواء الطيار شهاب جاهد، رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، عن أخطاء الإدارة السابقة التي أثقلت النادي بالديون، والتي وصفها بأخطاء جسيمة لا تغتفر.

وقال جاهد في بيان رسمي إن النادي مثقل بالديون، وأنهم يعملون بسياسة مالية لتصحيح المسار بشكل علمي، مشددا على أن السياسة السابقة يجب أن تتغير.

وأشار جاهد إلى أنه في السابق كان هناك عقود تكتب بمبلغ واللاعب يتسلم مبلغا آخر، وصكوك مبالغ عقود اللاعبين تباع بالفائز للتسديد بخصم 20% من القيمة الرسمية.

وأوضح أن الإدارة الحالية تجهل مصير 900 مليون دينار دفعت للنادي سابقا من قبل المستثمر وأنهم شكلوا لجانا لمراجعة الديون في النادي والتدقيق في جميع الأمور المالية وتثبيت الخروقات.

وأكد أن الإدارة الحالية تسعى لتصحيح المسار من خلال إنشاء ملعب يليق باسم القوة الجوية والعمل على استقلالية مالية للنادي وعدم الاعتماد على أموال الدولة.