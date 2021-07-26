الكشف عن القائمة الأولية لمنتخب العراق الأولمبي

المستقلة/- أعلن مدرب منتخب العراق الأولمبي، التشيكي ميروسلاف سوكوب، اليوم الاثنين، القائمة الأولية التي ستخوض معسكر كربلاء، بين السابع والعشرين من الشهر الحالي والسادس من الشهر المقبل.

وقال المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، جليل صالح: “المدرب سوكوب اختار قائمة مؤلفة من 51 لاعبا، من الدوري العراقي الممتاز”.

وأضاف: “القائمة ستقسم على مجموعتين أثناء معسكر كربلاء، من أجل إتاحة الفرصة للمدرب وملاكه التدريبي المساعد للإطلاع على مستويات جميع اللاعبين، قبل الإعلان عن القائمة النهائية تحضيرا للاستحقاقات المقبلة”.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي:

حراسة المرمى

علي عبادي (النفط)، عماد عيسى (زاخو)، مجتبى محمد (الميناء)، أحمد خضير عباس (أمانة بغداد).

خط الدفاع

عباس بديع (الميناء)، عباس ياس (الميناء)، زيد تحسين (الطلبة)، أحمد نور (القاسم)، حسين عمار (نفط البصرة)، رافد طالب (الكرخ)، مصطفى وليد (الكرخ)، كرار سعد (الكرخ).

خط الوسط

علي محسن (النفط)، أحمد سرتيب (النفط)، صهيب رعد (النفط)، علي شوقي (الميناء)، عبد الأمير كاظم (امانة بغداد)، حسيني عبد الرزاق (الطلبة)، عبد الرزاق قاسم (الكرخ)، حسن عبد الكريم (الكرخ)، مظهر أحمد (الكرخ)، حيدر أحمد (نفط البصرة)، أحمد فرحان (نفط البصرة).

خط الهجوم

رضا فاضل (أمانة بغداد)، حسين عبدالله (أمانة بغداد)، أحمد زامل (نفط البصرة).

المجموعة الثانية:

حراسة المرمى

وليد عطية (الديوانية)، مصطفى زهير (نفط الوسط)، أحمد شاكر (الكرخ)، عبد العزيز عمار (الكرخ).

خط الدفاع

محمد عبد الكريم (الزوراء)، أحمد مكنزي (الزوراء)، ناجي ناطق (النجف)، عبد العباس إياد (نفط الوسط)، محمد الباقر كريم (الديوانية)، مصطفى سعدون (الكهرباء)، أحمد نعيم (القاسم)، حسن رائد (القوة الجوية).

خط الوسط

صادق زامل (نفط البصرة)، محمد رضا (الزوراء)، كرار محمد (الطلبة)، حسين فلاح (القاسم)، أمير إياد (الكهرباء)، منتظر عبد الأمير (الكرخ)، منتظر محمد (الزوراء)، هلو فائق (أربيل)، عبد الله حامد (الديوانية)، حسين زياد (أمانة بغداد).

خط الهجوم

وكاع رمضان (الطلبة)، حيدر حسين (الطلبة)، نهاد محمد (الديوانية).

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