الكشف عن الحالة الصحية للفنان محمد منير بعد تلقيه لقاح كورونا

المستقلة/- منى شعلان / أثار الفنان المصري محمد منير حالة من الجدل حول وضعه الصحي بعد انتشار أنباء عن تدهور حالته الصحية بعد تلقيه لقاح كورونا.

حيث نفى الملحن المصري شريف نور الشائعات المنتشرة حول تدهور صحة الكينج ، قائلاً:” لسه قافل السكة مع محمد منير والحمد لله هو زي الفل، وناس غريبة مطلعة عليه إشاعات إنه تعبان طب ليه؟”.

وفى سياق آخر طرح الكينج محمد منير أحدث أغانيه بعنوان اللى باقي من صحابي على موقع الفيديوهات “يوتيوب” ،والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم.

وتتضمن الأغنية: “اللي باقي من صحابي من سجل الذكريات.. ضحكة عالية دمعة غالية كام مكالمة وإفيهات.. اللي باقي من صحابي علبة مليانة حاجات.. صورة ناقصة فيديو رقصة لعبة من العصر اللي فات، وعد بينّا وماكتملش حد حب كتم مقالش، قهوة باردة وأحلى وردة كرسي فاضي بسنادات.. سهرة حلوة جابت بياتة.. لعب كورة بدون شماتة ببنطلون اسود شحاتة كان ده أغلى التضحيات”.

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وحققت الأغنية ما يقرب من 200 ألف مشاهدة مما جعلها تحتل المركز الـ 14 فى القائمة التى تضم 50 مركزا هي الأعلى مشاهدة فى مصر.