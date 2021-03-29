الكاظمي يوجه بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومنع المتلاعبين بقوت المواطنين

المستقلة /- وجّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جهاز الامن الوطني ووزارة الداخلية، بمتابعة أسعار المواد الغذائية ومنع ’المتلاعبين بقوت المواطنين’.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم الاثنين، إنه “وجه رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق”.

وأضافت، “ووجه، أيضًا، بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة”.

وبينت، “وجاء التوجيه، نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنّع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنوياً”.

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