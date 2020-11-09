الكاظمي يفوض وزير النقل بتفاوض مع شركة اخرى بإنشاء ميناء الفاو

المستقلة / -بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عُقد اجتماع في وزارة النقل للتفاوض مع الشركة الكورية لبدء العمل بإنشاء ميناء الفاو الكبير.

وذكرت مصادر حكومية لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الاثنين ، أنه” بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عقد اجتماع في وزارة النقل للتفاوض مع الشركة الكورية لبدء العمل بإنشاء ميناء الفاو الكبير”.

واضافت المصادر أن” الاجواء ايجابية وهناك امكانية للتوصل لاتفاق بشأن الشروع بالعمل “.

واوضحت المصادر أن” اجتماع عقد امس تراسه الكاظمي مع وزير النقل والجهات المعنية حثهم على العمل باقصى الجهود لازالة كافة المعوقات من اجل انهاء مرحلة التفاوض والبدء بالعمل” .

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الشيخ علي يرد على وزير خارجية ايران.. لم نعد كما كنا أيام نبو خذنصّر أو صدام حسين

اخر الاخبار

وزير الخارجية يوجه بالعمل بنسبة 100 % في الدوائر التابعة للوزارة

اخبار العراق

بالوثيقة..وزير المالية يخول مدير عقارات الدولة صلاحيات واسعة

اخبار العراق

ارتفاع “مفاجئ ” بـ سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .. اليوم الاثنين

اخبار العراق

طقس العراق : أمطار رعدية غزيرة في معظم مناطق الوسط خلال ظهر اليوم

اخبار العراق

العراق : انطلاق عمليات تسويق محصول الذرة الصفراء

التعليقات مغلقة.