الكاظمي يفتتح البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة نفط البصرة

المستقلة / – افتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ، اليوم الخميس البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة .

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقت المستقلة ، أن الكاظمي افتتح اليوم البرج الأضخم بصناعة الغاز في شركة غاز البصرة.

وكان وزير النفط احسان عبد الجبار قد ذكر في وقت سابق ان المعدة تعد اكبر معدة في مشروع غاز البصرة بطاقة اجمالية تصل الى ٤٠٠ مليون قدم مكعب يوميا متوقعا انجاز المرحلتين بنهاية عام 2022 ضمن خطة الوزارة للتخلص من ظاهرة حرق الغاز في حقول التراخيص النفطية و والجهد المباشر للوزارة في ادارتها.