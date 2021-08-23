الكاظمي يعلن عن انطلاق عملية امنية لملاحقة خلايا داعش النائمة بالتعاون مع اهالي

المستقلة/ – اعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عن انطلاق عملية امنية لملاحقة خلايا داعش النائمة ، بالتعاون مع اهالي الطارمية .

وقال الكاظمي خلال اجتماعه بالقيادات الامنية في الطارمية :” ان القضاء على الارهاب وتجفيف منابعه يحتاج الى عزيمة وقوة منكم ، وايضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن”.

واضاف :” ان مكافحة الارهاب مسؤولية جماعية يجب ان يشارك فيها الجميع، و علينا اعادة الخطط الامنية المتبعة لمواجهة الخلايا النائمة، ومنع تكرار اي خروقات، وسيتم تعزيز القواتالامنية بقوات اضافية في الطارمية”.