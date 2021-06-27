الكاظمي يستقبل العاهل الأردنى في القصر الحكومي ببغداد “صور”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ استقبل رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، في القصر الحكومي ببغداد.

الكاظمي يستقبل عبد الله الثاني في القصر الحكومي ببغداد (صور)

الكاظمي يستقبل عبد الله الثاني في القصر الحكومي ببغداد (صور)

وجرت مراسم استقبال رسمية لعاهل المملكة الأردنية الهاشمية، تضمنت عزف النشيد الوطني للبلدين، واستعراض حرس الشرف والقوات العسكرية المختلفة.

ويزور الملك الأردني العراق للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية، التي ستعقد اليوم وتناقش عددا من الملفات البينية في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب، وكذلك التعاون الاقتصادي والاستثمار.

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