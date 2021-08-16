الكاظمي يتفقد مشروع سد الموصل ويؤكد على اهمية عمليات الادامة له

المستقلة/- أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، توجيها جديدا بشأن سد الموصل، فيما أكد أهمية السد وضرورة القيام بعمليات الإدامة.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت المستقلة اليوم الاثنين، أن “الكاظمي تفقد، صباح اليوم الإثنين، سد الموصل ومبنى مشروع إدارة السد، واطلع على أعمال السد، والتقى العاملين فيه”.

وأضاف البيان، أن “مدير مشروع سد الموصل قدم شرحاً مفصلاً عن السد وأهميته، والأعمال المنجزة لإدامته، وجرت أيضاً معاينة أعمال التحشية من أعلى السد”.

وأكد الكاظمي بحسب البيان، على “أهمية سد الموصل، وضرورة قيام الملاكات العاملة فيه بعمليات الإدامة المستمرة، ومراقبة عمليات التحشية التي يتطلبها”.

وكان رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، قد وصل إلى محافظة نينوى، صباح اليوم، على رأس وفد حكومي، ضم أعضاء مجلس الوزراء؛ لتفقد الأوضاع في المحافظة، وعقدِ جلسة لمجلس الوزراء لاتخاذ جملة من القرارات بشأنها.

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