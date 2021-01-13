الكاظمي : إنشاء جسر مشاة لأهالي القرى الثماني في الديوانية

المستقلة /- أوعز رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإنشاء جسر مشاة لأهالي القرى الثماني في الديوانية.

وذكر مصدر حكومي للوكالة الرسمية اليوم الاربعاء، ان ” رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اوعز لوزارة الاسكان والاعمار لإعداد كشف سريع لإنشاء جسر مشاة لاهالي القرى الثماني في الديوانية”، مبيناً ان “الكاظمي سيتابع الموضوع يومياً لحين انشاء الجسر وانجازه”.

وأشار الى ان “ذلك يأتي بعد مناشدة لثماني قرى في الديوانية لانشاء جسر لايصال اولادهم إلى مدرسة الروابي ضمن قطاع السدير بعد اكثر من 50 سنة من دون حل “.