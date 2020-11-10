الكاظمي : إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض

المستقلة /- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن اطلاق رواتب الموظفين بعد التصويت على قانون الاقتراض.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه تلقته المستقلة، أن “الاجتماع مع اللجنة المالية كان ايجابياً، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض”.

ودعا الكاظمي، وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد.

وأشار إلى أن العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار.