الكاظمي : إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض

المستقلة /- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أن اطلاق رواتب الموظفين بعد التصويت على قانون الاقتراض.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه تلقته المستقلة، أن “الاجتماع مع اللجنة المالية كان ايجابياً، وسيسهم في إطلاق رواتب الموظفين بعد إقرار قانون الاقتراض”.

ودعا الكاظمي، وزارة المالية وباقي الوزارات للإسراع بتقديم موازنة 2021، لأهميتها في تسيير أمور البلد.

وأشار إلى أن العراق يجب أن يكون بيئة جاذبة للاستثمار وليس طاردة، لأننا بحاجة فعلية للاستثمارات وتوفير فرص العمل والإعمار.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

بسبب الأزمة المالية.. أكثر من 6000 مشروع مهدد بالتوقف

اخبار العراق

تظاهرات حاشدة أمام “وزارة المالية” وقطع طرق وصدامات بسبب الرواتب –…

اخبار العراق

نقابة المعلمين تصدر بيان لتأخير الرواتب وتؤكد بأن هذا “اعتداء على حق المعلم…

اخر الاخبار

اللجنة المالية: لا توجد علاقة بين تأخير الرواتب وقانون الاقتراض

اخر الاخبار

اليوم .. المالية النيابية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون تمويل العجز المالي

اخر الاخبار

ملا طلال: لا توجد أي نية لطبع عملة لسد عجز الرواتب

التعليقات مغلقة.