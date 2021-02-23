القوة الجوية يهزم الكهرباء ويحافظ على صدارة الدوري العراقي

القوة الجوية يهزم الكهرباء ويحافظ على صدارة الدوري العراقي

المستقلة/- تغلب القوة الجوية على مضيفه الكهرباء بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز.

وجاء الهدف بتوقيع القائد حمادي أحمد في الدقيقة 41 من المباراة التي ضيفها ملعب نادي التاجي الرياضي.

وبهذا الفوز حافظ القوة الجوية على صدارة ترتيب الفرق برصيد 44 نقطة فيما يحتل الكهرباء المركز الـ14 برصيد 20 نقطة.

وفي إطار الجولة ذاته، شهد اليوم الثلاثاء 3 تعادلات بين الصناعات الكهربائية والنفط (0-0)، والكرخ مع زاخو (1-1)، والسماو مع نفط الوسط (0-0).