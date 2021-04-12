القوة الجوية يعلن قائمته لبطولة دوري أبطال آسيا

المستقلة/- أعلن نادي القوة الجوية عن قائمة الفريق التي غادرت إلى الإمارات لخوض منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا.

ويبدأ القوة الجوية مشواره في دور المجموعات يوم 14 من الشهر الجاري بمواجهة الشارقة الإماراتي.

وضمت قائمة المدرب أيوب أوديشو 25 لاعبا هم محمد صالح وفهد طالب وعبد الله فيصل وسامح سعيد واحسان حداد ومصطفى معن وحسن رائد وأحمد إبراهيم وميثم جبار وعلي كاظم وميثم وعد ومحمد علي عبود وعلي محسن وكرار نبيل ولؤي العاني ومحمد زامل وحسين جبار وشريف عبد الكاظم وهمام طارق وإبراهيم بايش وسيف رشيد وجيفرسون وأمجد راضي وأيمن حسين وحمادي أحمد.

وقال المنسق الإعلامي لنادي القوة الجوية علاء محمد في تصريحات صحفية إن وفد القوة الجوية وصل في وقت متأخر من ليلة أمس للإمارات وسيباشر تحضيراته لمواجهة الشارقة الإماراتي في افتتاح منافسات يوم الأربعاء المقبل.

يشار إلى أن المجموعة الثانية تضم أندية الشارقة وتراكتور الإيراني وباختكور الأوزبكي إلى جانب فريق القوة.