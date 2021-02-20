القوة الجوية يضم مهاجما لاتينيا

المستقلة/- أعلنت إدارة نادي القوة الجوية، تعاقدها مع المهاجم جيفرسون كولازوس، قادما من دولة بيرو، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال علي زغير، المشرف على القوة الجوية: “الإدارة أنهت إجراءات ضم اللاعب البيروفي جيفرسون كولازوس، قادمًا من أتلتيكو جراو”.

وأضاف: “القوة الجوية يسعى لتدعيم الخط الأمامي خاصة بعد إصابة اللاعب محمد قاسم نصيف”.

وتابع: “الفريق ينافس بقوة على لقب الدوري العراقي، وبالتالي بحاجة إلى تدعيم صفوفه، مما دفعنا لضم جيفرسون”.

وأتم أن هدف القوة الجوية هو الحفاظ على الصدارة والتتويج باللقب، بعد تصدر المرحلة الأولى.

يشار إلى أن القوة الجوية احتل الصدارة مع نهاية المرحلة الأولى برصيد 41 نقطة.