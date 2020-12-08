القوة الجوية يسقط في فخ التعادل مع القاسم

القوة الجوية يسقط في فخ التعادل مع القاسم

(المستقلة) سقط القوة الجوية في فخ التعادل أمام فريق القاسم بهدف لمثله، في الجولة السابعة من منافسات الدوري العراقي الممتاز.

حماد أحمد قائد القوة الجوية افتتح التسجيل في الدقيقة 33، مسجلا أول أهدافه في الموسم، لينتهي الشوط الاول بتقدم “الصقور” بهدف دون مقابل.

وتمكن القاسم من تعديل النتيجة في الدقيقة 79 بتوقيع اللاعب سراج الدين صباح، رغم أنه كان يلعب منقوصا من لاعب بعد طرد اللاعب كرار ياسر.

وبهذا التعادل رفع القوة الجوية رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس، فيما استمر القاسم في ذيل الترتيب برصيد 3 نقاط.