القوة الجوية يتوج بلقب الدوري العراقي

المستقلة/- حصد فريق القوة الجوية لقب الدوري العراقي بعد غياب 4 سنوات، عقب الفوز على النفط في الجولة 35 من المسابقة.

ونجح فريق القوة الجوية في الفوز على النفط بنتيجة 4-1، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب التاجي، لحساب الجولة الـ35 من منافسات الدوري العراقي.

وافتتح اللاعب أيمن حسين التسجيل لفريق القوة الجوية في الدقيقة 21، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 52.

وقلص اللاعب وليد كريم الفارق لفريق النفط، بعدما سجل هدفا في الدقيقة 61، قبل أن يسجل القوة الجوية هدفين متتاليين لإحسان حداد في الدقيقة 76، ولؤي ماجد في الدقيقة 82.

وبذلك يفوز فريق القوة الجوية بلقب الدوري العراقي، بعدما رفع رصيده إلى 79 نقطة، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري العراقي.

وابتعد فريق القوة الجوية بفارق 13 نقطة أمام الزوراء صاحب المركز الثاني قبل 3 جولات من النهاية، علما بأن الأخير خاض مباراة أقل.