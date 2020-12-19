القوة الجوية يتحرك لاستعادة همام طارق

(المستقلة) يسعى نادي القوة الجوية لاستعادة لاعبه السابق همام طارق، لدعم صفوف الفريق في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر من القوة الجوية، أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع همام طارق من أجل إقناعه بالعودة لصفوف الفريق، بعد رحيله عن نادي الإسماعيلي المصري.

وكان الإسماعيلي قد أعلن الشهر الماضي عن فسخ عقد همام طارق بالتراضي، مع مقابل تنازل الأخير عن مستحقاته المالية لدى “الدراويش”.

وقال طارق في تصريحات سابقة إنه لم يحسم بعد وجهته المقبلة، مؤكدا أنه لن يمثل أي ناد داخل العراق غير القوة الجوية.

ولعب المهاجم صاحب الـ24 عاما مع القوة الجوية في فترتين، الأولى بين 2010 و2014، والثانية بين 2015 و2018.