القضاء يباشر التحقيق بوثائق المصارف المشتركة بنافذة بيع العملة الاجنبية

المستقلة .. اعلن مجلس القضاء الأعلى عن مباشرة الأجهزة القضائية المختصة بالتحقيق في الوثائق التي قدمتها المصارف المشتركة بمزاد العملة الذي يقيمه البنك المركزي.

وأشار بيان مقتضب عن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، الى ان محكمة التحقيق المختصة بمكافحة جرائم غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية استجابت لطلب البنك المركزي، وباشرت اجراء التحقيق بالوثائق والمستندات المقدمة من المصارف المشتركة بنافذة بيع وشراء العملة الاجنبية للتحقق من صحتها ومطابقتها للقانون.

يذكر أن الكثير من التصريحات شككت بصحة البيانات التي تقدمها المصارف للحصول على العملة الصعبة لدى مشاركتها في مزاد العمله الذي يجريه البنك المركزي، بقصد الحصول على أرباح او تهريب العملة الصعبة الى خارج البلد.