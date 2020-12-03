القضاء العراقي يحسم ملف اللجنة الاولمبية الوطنية

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المستقلة /- حسم القضاء العراقي، الجدل القائم حول ملف اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، بعد صراع على رئاستها بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله .

وكان سرمد عبد الاله قد فاز بانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، لكن رعد حمودي تقدم بدعوى لدى القضاء، تضمنت عدم الاعتراف بنتائج العملية الانتخابية.

واصدرت محكمة النزاعات الرياضية قبل قليل، قراراً بابطال انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية، واعتبر رئاسة عبد الاله بغير الشرعية.

وكان مكتب حمودي قد اكد ان الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي اوضح استمراره الاعتراف برئيس اللجنة الاولمبية العراقية رعد حمودي و باعتباره المحاور الوحيد حتى اشعار اخر.

ومن المقرر ان تلجأ كتلة عبد الاله الى تمييز القرار خلال الايام القليلة المقبلة.

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