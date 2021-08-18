القضاء: الحكم على موظفين اثنين بالصحة بالحبس لسنتين لاختلاسهما ستة مليارات دينار

المستقلة/-اعلن مجلس القضاء الاعلى، الحكم على موظفين اثنين بالصحة بالحبس لسنتين لاختلاسهما ستة مليارات دينار.

وذكر المجلس في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء، ان “محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة في رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اصدرت اربعة احكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لموظفين اثنين في وزارة الصحة جراء اختلاسهم اكثر من ستة مليارات دينار عراقي عن طريق صرف رواتب لحمايات وهميين من غير المتعاقدين مع وزارة الداخلية كونهم اعضاء في لجنة استلام رواتب حماية وزارة الصحة“.

واضاف أن “المحكمة ألزمت المدانين بدفع المبلغ المختلس لصالح وزارتي الصحة والداخلية استناداً لأحكام المادة 321 من قانون العقوبات“.

واوضح المجلس، أن “المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة كافية ومقنعة لإدانة المتهمين وفقاً لاحكام المادة 315/ الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 منه“.

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