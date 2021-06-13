القبض على متسابق “ذا فويس كيدز” بعد طعن جاره بمفاتيح في رأسه

المستقلة/- منى شعلان/ تمكنت الشرطة المصرية من القبض على المتهم “معاذ عيسى” المتسابق السابق في “فويس كيدز” بتهمة التعدي على زميله ويدعى “حسن”، وغرز مفتاح سيارة داخل رأسه، مما سبب له إصابة خطيرة، نقل على إثرها إلى المستشفى، واستغرقت عملية إخراج المفتاح 12 ساعة.

وأوضح التقرير الطبي أن المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر بعظام الجمجمة، إثر إصابة الرأس، وأجريت له عملية رفع الجسم المعدني، ورفع الكسر بحسب التقرير الطبي.

وتصدر الطفل معاذ عيسى، الذي شارك في برنامج “ذا فويس كيدز” عام 2020، محرك البحث جوجل، وذلك بعد اعتدائه على جاره بآلة حديدية، وكشفت شيماء حجازي والدة الطفل حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عاما في تصريحات صحفية ،أن الطفل معاذ عيسى، اعتدى على نجلها بآلة حديدية على رأسه، مما أدى إلى إصابته بكسر في الجمجمة، حيث دخل جزء من آلة حادة في رأسه دخل على إثرها في غيبوبة، وتم نقله إلى المستشفى، حيث استغرق 12 ساعة داخل غرفة العمليات لإسعافه.

كما أكدت أن ابنها يرقد الآن في العناية المركزة، مشيرة إلى أن حالته خطرة وغير مستقرة رغم إجراء العملية.

وعن الواقعة، أوضحت الأم أن الطفل الجاني معاذ عيسى ليس صديقاً لابنها، بل هو جار لهم، وقد تحرش بنجلها بكلمات صعبة محاولا استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه.

وأضافت السيدة أن الطفل الجاني فر هاربا عقب الحادث، فيما نقل ابنها لإجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه.

وبعد شكوى والدة الضحية، قررت النيابة العامة ضبط وإحضار معاذ عيسى مشترك برنامج “فويس كيدز” بتهمة الشروع في قتل زميله الطالب حسن شريف علوان.

ووفقًا للتحريات فإن الطفل المعتدي استفز زميله المصاب قبل الواقعة بدقائق واعتدى عليه، وأدخل مفتاح السيارة بالكامل في رأسه قبل أن يتم إنقاذ حياته.

الجدير بالذكر أن الطفل معاذ عيسى كان انضم إلى برنامج “ذا فويس كيدز” بموسمه الثالث في العام 2020، ووقتها ظهر يغني للفنان أحمد عدوية أغنية “عيلة تايهة”، وقد نال إعجاب المدربين منضماً إلى فريق الفنان محمد حماقي، وخرج عيسى من المسابقة بعدما اختار الفنان طفلاً آخر.