القبض على لبناني في مطار بيروت مطلوب منذ أكثر من 20 عاما بتهمة الخيانة

القبض على لبناني في مطار بيروت مطلوب منذ أكثر من 20 عاما بتهمة الخيانة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قبض الأمن العام اللبناني على مواطن يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التعامل مع إسرائيل وذلك في مطار بيروت الدولي حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأوضحت وسائل الإعلام تلك أن حكما غيابيا صدر بحق “أمين بيضون” منذ 1998 بالسجن 10 سنوات، من القضاء العسكري، بتهمة “التعامل مع إسرائيل” وأن اسمه ورد ضمن برقية تضم أسماء “مطلوبين خطرين في مجالي العمالة لإسرائيل والإرهاب”.

وذكر بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن بيضون من مواليد بنت جبيل 1975، وأنه سبق أن التحق عام 1994 في صفوف “جيش لحد” (جيش لبنان الجنوبي الذي شكلته إسرائيل عام 1976 وارتبط اسمه لاحقا باسم قائده الضابط اللبناني أنطوان لحد، الذي فر خارج لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000).