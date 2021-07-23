القبض على لبناني في مطار بيروت مطلوب منذ أكثر من 20 عاما بتهمة الخيانة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قبض الأمن العام اللبناني على مواطن يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التعامل مع إسرائيل وذلك في مطار بيروت الدولي حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأوضحت وسائل الإعلام تلك أن حكما غيابيا صدر بحق “أمين بيضون” منذ 1998 بالسجن 10 سنوات، من القضاء العسكري، بتهمة “التعامل مع إسرائيل” وأن اسمه ورد ضمن برقية تضم أسماء “مطلوبين خطرين في مجالي العمالة لإسرائيل والإرهاب”.

وذكر بعض وسائل الإعلام اللبنانية أن بيضون من مواليد بنت جبيل 1975، وأنه سبق أن التحق عام 1994 في صفوف “جيش لحد” (جيش لبنان الجنوبي الذي شكلته إسرائيل عام 1976 وارتبط اسمه لاحقا باسم قائده الضابط اللبناني أنطوان لحد، الذي فر خارج لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان عام 2000).

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الحكومة الأفغانية تكذب سيطرة طالبان على 90% من الحدود

اخر الاخبار

اغتيال مستشار عسكري فلسطيني شمالي الضفة الغربية

اخر الاخبار

الجزائر تعلن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

اخر الاخبار

القبض على لبناني في مطار بيروت مطلوب منذ أكثر من 20 عاما بتهمة الخيانة

اخر الاخبار

الجهة المختصة بتفسير النصوص القانونية في ظل قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 48 لسنة 2021

اخر الاخبار

غي مانوكيان و لاروسي يحققان نجاحا كبيرا مع”cat & mouse”

اخبار العراق

صحة ذي قار تطلق حملة لتلقيح المواطنين ضد كورونا في المنازل

اخبار العراق

صحة ذي قار تطلق حملة لتلقيح المواطنين ضد كورونا في المنازل

اخر الاخبار

الكشف عن ملصق واعلان فيلم “ابلق” للمخرجة “نرجس آبيار”

اخبار العراق

نادي كربلاء يحرز المركز الثاني في بطولة ابطال التايكواندو

اخر الاخبار

الداخلية تصدر بيان حول إطلاق نار كثيف بين جهازين أمنيين وسط العاصمة الليبية طرابلس

اخر الاخبار

إصابة توبا بويوكستون بفيروس كورونا

اخبار العراق

تحت شعار (لقح وأحمي نفسك).. صحفيو ميسان يطلقون حملة توعية

اخر الاخبار

أول تعليق من مجند الجيش المصري بعد شكواه للسيسي

اخر الاخبار

وزير الخارجية العراقى يثمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لتأهيل وتدريب القوات العراقية

اخبار مصر

الرئاسة المصرية تنشر فيديو حوار لافت للسيسي بالعلمين

اخر الاخبار

فلسطين تعتذر عن قتل الناشط نزار بنات