القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وبحوزتها 10كيلو غرامات في البصرة

المستقلة /- القت وكالة الاستخبارات، القبض على عصابة تتاجر بالمخدرات وبحوزتها (١٠كيلو غرامات) من مادة الحشيشة المخدرة في محافظة البصرة.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس:” انه استنادا” لتوجيهات المراجع العليا لتضييق الخناق والقصاص من المتاجرين ومروجي المواد المخدرة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات البصرة في وزارة الداخلية من القاء القبض على عصابة مكونة من اربعة متهمين يتاجرون بالمواد المخدرة في قضاء شط العرب بمحافظة البصرة ، وقد تمت عملية القاء القبض بعد تشكيل فريق عمل مختص وبالجرم المشهود اثناء قيامهم بعملية المتاجرة بالمخدرات وبحوزتهم (١٠كيلو غرامات) من مادة الحشيشة المخدرة وبندقية كلاشنكوف مع عتادها”.