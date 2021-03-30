القبض على ارهابيين اثنين ضمن المتورطين في مجزرة قرية البو دور

المستقلة / – أعلنت وكالة الاستخبارات، القبض على ارهابيين اثنين ضمن المتورطين في مجزرة قرية “البو دور” في صلاح الدين.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الثلاثاء، أنه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة (٤ ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وهما من ضمن المجموعة الارهابية التي اشتركت بمجزرة قرية البو دور التي راح ضحيتها (٧) شهداء من عائلة واحدة”.

وأضاف البيان أنه “ومن خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بانتمائهما لتلك العصابات الاجرامية وقد اشتركا ضمن المفرزة التي نفذت الجرم اعلاة”.

وأكدت الاستخبارات “تصديق اقوال المعتقلين قضائيا بالاعتراف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما”.

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