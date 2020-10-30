“القائد” محمد النني يلقى استحسان جماهير أرسنال

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أثنى جماهير أرسنال الإنجليزي على أداء المصري محمد النني، لاعب وسط الفريق الإنجليزي، واستحقاقه الحصول على شارة القيادة خلال مواجهة دوندالك الأيرلندي في الدوري الأوروبي.

وفاز أرسنال على دوندالك (3-0)، مساء الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

ولعب النني أساسيا في المباراة، وحصل على شارة قيادة الفريق لأول مرة مع أرسنال، بعد خروج زميله جرانيت تشاكا في الدقيقة 74.

إشادة جماهيرية

وقدم النني (28 عاما) أداء جيد ساهم به في فوز فريقه بثلاثية والحفاظ على نظافة شباكه، وهو ما لقي استحسان جماهير النادي اللندني.

كذلك علق عدد من مشجعي أرسنال على ارتداء النني لشارة القيادة، وأشاروا لاستحقاق لاعب الوسط المصري أن يكون أحد قادة “الجانرز”.

الجدير بالذكر أن الأمر لم يخل من بعض الانتقادات والتعليقات الطريفة، خاصة أن حمل النني لشارة قيادة أرسنال لم يكن متوقعا، في ظل تذبذب مستوى اللاعب مع الفريق في المواسم الماضية، وابتعاده عن التشكيلة الأساسية لفترات طويلة.

علاقة طويلة

يذكر أن النني انضم إلى أرسنال في يناير/كانون الثاني 2016 قادما من بازل السويسري مقابل 12.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع النادي اللندني حتى نهاية الموسم المقبل.

وقضى النني الموسم الماضي معارا إلى بشكتاش التركي، وثارت الشكوك حول عودته إلى أرسنال هذا الموسم خاصة في ظل رغبة بشكتاش في الحفاظ عليه، قبل أن يعود إلى الفريق اللندني في نهاية المطاف.

وشارك النني في 96 مباراة مع أرسنال بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين وصنع 8 أهداف، وحقق 3 ألقاب.