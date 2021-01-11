القاء القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش في محافظتي

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة /- اعلنت وكالة الاستخبارات، القاء القبض على ثلاثة “ارهابيين” ينتمون لتنظيم “داعش” في محافظتي نينوى وصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين، “بعد ورود معلومات استخبارتية دقيقة تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات شرطة الطاقة من القاء القبض على ثلاثة ارهابيين مطلوبين وفق المادة (٤/ ارهاب ) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابي، وقد تم القاء القبض على اثنين منهم في محافظة نينوى والثالث في صلاح الدين، وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم مسبقاً من قبل القضاء لعملهم بمايسمى قاطعي نينوى وصلاح الدين بداعش الارهابي”.

واضافت الوكالة، “من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الامنية والمواطنين قبل عمليات التحرير، حيث تم تدوين اقوالهم بالاعتراف وتسليمهم لجهة الطلب”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

انفجار عبوة ناسفة في مدينة الرقة بسوريا..تفاصيل 

اخر الاخبار

انفوجرافيك : الفروق الرئيسية لـ لقاحات فيروس كورونا ببعضها

اخر الاخبار

القاء القبض على ثلاثة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش في محافظتي

اخر الاخبار

الصحة العراقية تعلن عن خطة توزيع لقاح فايرز من المستشفيات مباشرةً

اخر الاخبار

هيونداي ابل تخطط لإطلاق نسخة تجريبية من سيارات أبل العام المقبل

اخر الاخبار

وفاة الإعلامي الكويتي حسين ملا المتروك

اخر الاخبار

فريق من الصحة العالمية سيزور الصين للتحقيق في منشأ وباء كورونا

اخر الاخبار

فريق من الصحة العالمية سيزور الصين للتحقيق في منشأ وباء كورونا

اخبار العراق

هزة أرضية 3,8 درجة تضرب محافظة السليمانية

اخر الاخبار

نتنياهو يغازل عرب اسرائيل من اجل الفوز بالانتخابات القادمة

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات : اكثر من 65 الف ناخب حدثوا بياناتهم

اخبار العراق

متنبئ الجوي : العراق على موعد مع منخفض جوي نهاية الاسبوع

اخبار العراق

نقابة الاطباء تستبعد رفع اجور كشفية العيادات بسبب التطورات الاقتصادية

اخبار العراق

وزارة التربية تؤكد استمرار دوام المدارس الابتدائية والثانوية ليوم واحد فقط

اخبار العراق

وزارة الصحة : حصة العراق من لقاح كورونا ستصل خلال مدة شهرين

اخبار العراق

القانونية : مجلس النواب بصدد تشريع قانون جديد لانتخابات مجالس المحافظات

اخر الاخبار

الأردن يشارك باجتماع القاهرة بشأن القضية الفلسطينية