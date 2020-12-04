الفيفا ينقل كأس العالم للأندية 2021

(المستقلة) قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نقل النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2021 من الصين إلى اليابان، مع تأجيل تطبيق نظامها الجديد.

وكان مقررا تغيير نظام كأس العالم للأندية ورفع عدد المشاركين من 7 إلى 24، اعتبارا من العام المقبل، على أن تكون النسخة القادمة، التي تقام في قطر في فبراير/شباط القادم، هي الأخيرة بالنظام القديم.

وقال الفيفا في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه تقرر نقل كأس العالم للأندية 2021، إلى اليابان بدلا من الصين، دون الإفصاح عن السبب.

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يعلن عن التوقيت المفترض فيه تطبيق نظام بطولة كأس العالم

للأندية الجديد الذي سيشارك فيها 24 فريقا.